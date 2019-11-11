Магадан, Магаданская область, , 04:16 — REGNUM Союз старателей РФ высказался против допуска частных старателей к добыче золота. В настоящее время готовится законопроект о «вольном приносе», который в первую очередь будет применён на Колыме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению председателя Союза старателей Виктора Таракановского, вольный принос даст толчок к росту преступности — частные лица не смогут вручную много добыть и будут искать возможности получить золото другими способами.

«Мы категорически против. Содержание золота на месторождениях, куда могут быть допущены частные старатели, составляет 0,5 гр на кубометр песков. Частному старателю нужно 100 дней на добычу 50 гр.,» — высказал мнение ТАСС Таракановский.

Поэтому в Союзе старателей считают, что вольный принос криминализирует добычу.

«Воровать будут у тех, кто добывает золото с помощью бульдозеров, экскаваторов, самосвалов, мощных промывочных приборов. Вручную сейчас такое золото не намоешь», — сказал Таракановский.

Как сообщало ИА REGNUM, будучи в октябре на Колыме, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил властям региона поработать над предложениями в законопроект о «вольном приносе»:

«Нужна целая система, чтобы золото от вольного приноса скупали, перерабатывали. Продумайте здесь, как это правильно организовать, чтобы механизм был эффективным и прозрачным».