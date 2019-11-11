Казань, , 04:00 — REGNUM На еженедельном совещании выходного дня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров рассказал подготовке техники к полевым работам следующего года, отметив, что ущерб от коррозии составляет до 25% от стоимости самой техники. Зяббаров отметил, что в регионе на сегодня «машинно-тракторный парк на 60% состоит из сельхозмашин с прошедшими сроками амортизации», а количество «самоходной техники ежегодно убывает», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр также добавил, что обновить есть возможность только не более 5% комбайнов и тракторов, поэтому упор делается на покупку высокопроизводительной техники.

Ежегодные затраты на ремонт и замену деталей у хозяйств Татарии составляют порядка 3,5 млрд рублей. Зяббаров заметил, что из-за удорожания техники вырастает важность правильного хранения. Комиссионная проверка, которая оценила то, как осуществляется «консервация» техники на зимнее хранение, прошла в регионе с 30 октября по 5 ноября. Проверка показала, что у ряда агрокомпаний с этим ситуация плачевна — техника к хранению не подготовлена, от грязи не очищена, создавая среду для бактерий и коррозии, а также у ряда компаний «нет порядка ни на территории машинно-тракторного парка, ни в ремонтных мастерских». Министерство взяло данный вопрос на контроль, обещая ежедекадно проводить мониторинг, а в декабре обсудить его на инженерной региональной конференции.

Марат Зяббаров попросил глав районов и агрокомпаний организовать качественный ремонт сельхозтехники, предоставив «работникам привлекательные меры материального стимулирования, комфортные и безопасные условия труда».

Напомним, для Татарии текущий год был тяжёлым — ущерб от гибели озимых был на уровне 1,5 млрд рублей, сложились сложные погодные условия во время уборочной страды, что повлекло дополнительную гибель части некоторых культур на корню.