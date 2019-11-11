Владивосток, , 03:21 — REGNUM «Аэрофлот» начал продажу авиабилетов по «плоским» тарифам на дальневосточные рейсы на 2020 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Крым на поезде и не только. Сколько стоит и как добраться из регионов

Правительство РФ согласовало основные параметры программы «плоских» тарифов. Авиакомпания сообщает, что во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан можно беспрепятственно купить субсидированные авиабилеты в кассах «Аэрофлота».

Билеты продаются по фиксированной стоимости — 26,1 тыс. рублей туда и обратно. При этом на «России» билеты ещё дешевле — 22,65 в обе стороны.

Кроме того, с 8 ноября «Аэрофлот» открыл продажу билетов из Москвы в Симферополь и Калининград по цене 9 760 рублей туда-обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября началась продажа железнодорожных билеты в Крым на поезда дальнего следования «Таврия».