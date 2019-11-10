Москва, , 22:31 — REGNUM Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в стране единого регулятора табачного рынка. Об этом 10 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо, которое организация направила вице-премьеру РФ Антону Силуанову.

В письме говорится, что на сегодняшний день в России табачный рынок контролируют около десяти различных органов власти.

Появление такого единого контролирующего органа поможет эффективнее решать многие вопросы, в том числе качество сырья, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия подпишет соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза. Принять соответствующее предложение правительства распорядился российский лидер Владимир Путин.

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