10 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Об укреплении российско-китайских связей, белорусском транзите и борьбе с Северным морским путем – об этом и других событиях транспортно-транзитной отрасли России и приграничных стран в еженедельном обзоре ИА REGNUM.

Анна Мейзер, , 21:17 — REGNUM Российские грузы едут на Восток

Портовый груз Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания «РЖД Логистика», дочернее предприятие компании «Российские железные дороги», подписала соглашение с платформенной компанией Чунцина YuXinOu о совместном развитии сервисов по железнодорожной доставке российских продуктов питания в Китай.

Стороны будут работать над расширением географии специализированного железнодорожного сервиса по доставке российских продуктов питания в Китай «Агроэкспресс». До конца года планируется провести несколько отправок из России в Чунцин.

«Сегодня у «РЖД Логистики» есть несколько регулярных импортных и транзитных сервисов в сообщении с Чунцином, и наша совместная задача — вывести и экспортные сервисы на регулярную основу», — заявил на подписании соглашения генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

Население Чунцина составляет 31 млн человек, и данный рынок является потенциальным для России. Однако детализировано о том, какие именно грузы будут следовать из России в Китай и в каких объемах, стороны пока не сообщают.

Новые сервисы по перевозкам между Россией и Китаем, а также Китаем и ЕС (перевозки «РЖД Логистики», FESCO, компании «Евросиб») являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений в транспортной отрасли. Перевозки между Европой и Азией являются одними из наиболее перспективных. К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзит на уровне 450−500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году.

Напомним, в 2018 году товарооборот России с Китаем составил 108,28 млрд долларов, что на 24,51% больше, чем в 2017 году. За первые шесть месяцев этого года объем импорта составил 24,20 млрд долларов, а экспорта — 26,64 млрд долларов.

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Запад начал борьбу с Севморпутем

Американская компания Nike выступила против судоходства по Северному морскому пути, пишет издание «Корабел.ру». Бренд вступил в кампанию Ocean Conservancy по сохранению климата в Арктике.

«Мы знаем, как влияет изменение климата на то, как наши спортсмены тренируются и играют, и получают ли они удовольствие от спорта вообще. Благодаря этому обещанию мы сделали четкий выбор — помочь защитить планету и сохранить Арктику», — заявил главный юрисконсульт компании Nike Хилари Крейн.

И это уже не первый случай, когда западные компании мотивируют свой отказ от пользования Севморпутем экологической угрозой. В конце августа текущего года французская компания CMA CGM, один из крупнейших мировых перевозчиков контейнерных грузов, отказалась от использования арктических маршрутов, особенно Северного морского пути. Такое решение в компании, на долю которой приходится около 14% мирового контейнерооборота, объяснили «защитой окружающей среды и мирового биоразнообразия».

Напомним, что для России же Севморпуть выступает как один из главных федеральных проектов — дорога должна использоваться как транзитных маршрут, а также как путь для доставки сырья, добытого на Арктических территориях. Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, транзит по СМП к 2025 году должен составить 80 млн тонн.

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» и атомный ледокол «Сибирь» Терский берег

Углю нашли место

В порту Ванино появятся дополнительные мощности под перевалку угля. Компания «ВаниноТрансУголь» намерена начать там строительство второй очереди угольного терминала. В результате общий грузооборот порта вырастет до 24 млн тонн угля в год.

Часть средств на строительство терминала, а именно 34 млрд рублей, «ВаниноТрансУголь» получит от ВЭБ. РФ и ВТБ. Общая стоимость проекта по строительству угольного перегрузочного терминала в порту Ванино составит около 37 млрд рублей.

Строительство первой очереди должно завершиться в 2020 году, и планируемый грузооборот составит 12 млн тонн в год. По итогам первых трех кварталов 2019 года грузооборот порта вырос на 5,5%, до 23,2 млн тонн.

Напомним, что в конце октября РЖД увеличили скидку на перевозку угля из Казахстана по территории России в сторону стран Прибалтики, а также в направлении Белоруссии с 50 до 60%, чтобы «расчистить» путь для российского угля в сторону отечественных портов.

Российские стивидоры думают о расширении собственных мощностей для перевалки этого вида груза, так как терминалы уже сейчас работают на пределе.

Порт Ванино Ромашов Герман Викторович

Идеологические противники и партнеры по транзиту

Председатель правления ГАО Latvijas dzelzcels (LDz) Марис Клейнбергс и руководитель Белорусской железной дороги Владимир Морозов договорились о развитии сотрудничества между компаниями и совместном привлечении новых грузов, сообщило агентство LETA. БЖД и ЛЖД намерены не только привлекать новые грузы, но и диверсифицировать грузовую базу, а также разрабатывать новые логистические предложения и конкурентоспособную тарифную политику. По последним данным, за первые три квартала 2019 года в сообщении между Белоруссией и Латвией было перевезено 18,4 млн т грузов, что на 16,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее руководство Белоруссии не раз выражало публичное недовольство в отношении политики Литвы и угрожало перевести белорусский транзит из литовских портов (куда грузы следуют в основном по железной дороге). Это было связано с позицией Литвы по строительству Белорусской АЭС — станцию называют «опасной», более того, принят закон, который запрещает попадание электричества с БелАЭС в литовские сети. Официальный Вильнюс просит Еврокомиссию повлиять на Минск и остановить строительство, которое находится уже на финальной стадии. Однако, несмотря на политическое противодействие, экономические связи оказываются весьма прочными.

БелАЭС Gov.by

Литва в активном поиске

Литва и Казахстан намерены укреплять отношения, в том числе в вопросе транзита грузов. Как заявил посол Литвы в Казахстане Гинтаутас Василюс, экономическое и культурное взаимодействие между государствами растет, и одним из наиболее перспективных направлений для взаимодействия Василюс назвал грузовой транзит, сообщило издание The Astana Times.

«Традиционно у нас отличные отношения в сфере транспорта и логистики. Транзит грузовых потоков из Китая в Западную Европу через Казахстан и Литву уверенно растет. Сельское хозяйство, удобрения, продукты питания и стройматериалы — не только устоявшиеся, но и обладающие высоким потенциалом сферы в нашем взаимодействии», — подчеркнул посол.

Стороны считают, что транспортное взаимодействие между странами должно оставаться в приоритете. Василюс отметил, что литовский бизнес воспринимает Казахстан как ключ ко всему региону Центральной Азии. В ответ на это Литва, в частности, в сфере транспорта и логистики, готова стать ключом для европейских рынков для бизнеса из Казахстана.

Порт Клайпеды Lettered

Ранее Литва предлагала стать «воротами на Запад» для Узбекистана. Литовские чиновники предложили потенциальным партнерам услуги Клайпедского порта и Литовских железных дорог.

Также Литва рассматривает возможность укрепить связи с Японией — предложить японским компаниям воспользоваться литовской транспортной и логистической инфраструктурой, участвовать в развитии порта в Клайпеде, в проекте Rail Baltica и внедрять в стране связь 5G.