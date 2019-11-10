Анна Мейзер, 10 ноября 2019, 21:17 — REGNUM Российские грузы едут на Восток

Портовый груз
Портовый груз
Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания «РЖД Логистика», дочернее предприятие компании «Российские железные дороги», подписала соглашение с платформенной компанией Чунцина YuXinOu о совместном развитии сервисов по железнодорожной доставке российских продуктов питания в Китай.

Стороны будут работать над расширением географии специализированного железнодорожного сервиса по доставке российских продуктов питания в Китай «Агроэкспресс». До конца года планируется провести несколько отправок из России в Чунцин.

«Сегодня у «РЖД Логистики» есть несколько регулярных импортных и транзитных сервисов в сообщении с Чунцином, и наша совместная задача — вывести и экспортные сервисы на регулярную основу», — заявил на подписании соглашения генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

Население Чунцина составляет 31 млн человек, и данный рынок является потенциальным для России. Однако детализировано о том, какие именно грузы будут следовать из России в Китай и в каких объемах, стороны пока не сообщают.

Новые сервисы по перевозкам между Россией и Китаем, а также Китаем и ЕС (перевозки «РЖД Логистики», FESCO, компании «Евросиб») являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений в транспортной отрасли. Перевозки между Европой и Азией являются одними из наиболее перспективных. К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзит на уровне 450−500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году.

Напомним, в 2018 году товарооборот России с Китаем составил 108,28 млрд долларов, что на 24,51% больше, чем в 2017 году. За первые шесть месяцев этого года объем импорта составил 24,20 млрд долларов, а экспорта — 26,64 млрд долларов.

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Запад начал борьбу с Севморпутем

Американская компания Nike выступила против судоходства по Северному морскому пути, пишет издание «Корабел.ру». Бренд вступил в кампанию Ocean Conservancy по сохранению климата в Арктике.

«Мы знаем, как влияет изменение климата на то, как наши спортсмены тренируются и играют, и получают ли они удовольствие от спорта вообще. Благодаря этому обещанию мы сделали четкий выбор — помочь защитить планету и сохранить Арктику», — заявил главный юрисконсульт компании Nike Хилари Крейн.

И это уже не первый случай, когда западные компании мотивируют свой отказ от пользования Севморпутем экологической угрозой. В конце августа текущего года французская компания CMA CGM, один из крупнейших мировых перевозчиков контейнерных грузов, отказалась от использования арктических маршрутов, особенно Северного морского пути. Такое решение в компании, на долю которой приходится около 14% мирового контейнерооборота, объяснили «защитой окружающей среды и мирового биоразнообразия».

Напомним, что для России же Севморпуть выступает как один из главных федеральных проектов — дорога должна использоваться как транзитных маршрут, а также как путь для доставки сырья, добытого на Арктических территориях. Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, транзит по СМП к 2025 году должен составить 80 млн тонн.

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» и атомный ледокол «Сибирь»
Атомный лихтеровоз «Севморпуть» и атомный ледокол «Сибирь»
Терский берег

Углю нашли место

В порту Ванино появятся дополнительные мощности под перевалку угля. Компания «ВаниноТрансУголь» намерена начать там строительство второй очереди угольного терминала. В результате общий грузооборот порта вырастет до 24 млн тонн угля в год.

Часть средств на строительство терминала, а именно 34 млрд рублей, «ВаниноТрансУголь» получит от ВЭБ. РФ и ВТБ. Общая стоимость проекта по строительству угольного перегрузочного терминала в порту Ванино составит около 37 млрд рублей.

Строительство первой очереди должно завершиться в 2020 году, и планируемый грузооборот составит 12 млн тонн в год. По итогам первых трех кварталов 2019 года грузооборот порта вырос на 5,5%, до 23,2 млн тонн.

Напомним, что в конце октября РЖД увеличили скидку на перевозку угля из Казахстана по территории России в сторону стран Прибалтики, а также в направлении Белоруссии с 50 до 60%, чтобы «расчистить» путь для российского угля в сторону отечественных портов.

Российские стивидоры думают о расширении собственных мощностей для перевалки этого вида груза, так как терминалы уже сейчас работают на пределе.

Порт Ванино
Порт Ванино
Ромашов Герман Викторович

Идеологические противники и партнеры по транзиту

Председатель правления ГАО Latvijas dzelzcels (LDz) Марис Клейнбергс и руководитель Белорусской железной дороги Владимир Морозов договорились о развитии сотрудничества между компаниями и совместном привлечении новых грузов, сообщило агентство LETA. БЖД и ЛЖД намерены не только привлекать новые грузы, но и диверсифицировать грузовую базу, а также разрабатывать новые логистические предложения и конкурентоспособную тарифную политику. По последним данным, за первые три квартала 2019 года в сообщении между Белоруссией и Латвией было перевезено 18,4 млн т грузов, что на 16,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее руководство Белоруссии не раз выражало публичное недовольство в отношении политики Литвы и угрожало перевести белорусский транзит из литовских портов (куда грузы следуют в основном по железной дороге). Это было связано с позицией Литвы по строительству Белорусской АЭС — станцию называют «опасной», более того, принят закон, который запрещает попадание электричества с БелАЭС в литовские сети. Официальный Вильнюс просит Еврокомиссию повлиять на Минск и остановить строительство, которое находится уже на финальной стадии. Однако, несмотря на политическое противодействие, экономические связи оказываются весьма прочными.

БелАЭС
БелАЭС
Gov.by

Литва в активном поиске

Литва и Казахстан намерены укреплять отношения, в том числе в вопросе транзита грузов. Как заявил посол Литвы в Казахстане Гинтаутас Василюс, экономическое и культурное взаимодействие между государствами растет, и одним из наиболее перспективных направлений для взаимодействия Василюс назвал грузовой транзит, сообщило издание The Astana Times.

«Традиционно у нас отличные отношения в сфере транспорта и логистики. Транзит грузовых потоков из Китая в Западную Европу через Казахстан и Литву уверенно растет. Сельское хозяйство, удобрения, продукты питания и стройматериалы — не только устоявшиеся, но и обладающие высоким потенциалом сферы в нашем взаимодействии», — подчеркнул посол.

Стороны считают, что транспортное взаимодействие между странами должно оставаться в приоритете. Василюс отметил, что литовский бизнес воспринимает Казахстан как ключ ко всему региону Центральной Азии. В ответ на это Литва, в частности, в сфере транспорта и логистики, готова стать ключом для европейских рынков для бизнеса из Казахстана.

Порт Клайпеды
Порт Клайпеды
Lettered

Ранее Литва предлагала стать «воротами на Запад» для Узбекистана. Литовские чиновники предложили потенциальным партнерам услуги Клайпедского порта и Литовских железных дорог.

Также Литва рассматривает возможность укрепить связи с Японией — предложить японским компаниям воспользоваться литовской транспортной и логистической инфраструктурой, участвовать в развитии порта в Клайпеде, в проекте Rail Baltica и внедрять в стране связь 5G.