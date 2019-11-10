Нижний Новгород, , 15:00 — REGNUM Проект строительства канатной дороги от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» представило в администрацию Нижнего Новгорода ООО «Национальные канатные дороги». В настоящее время готовы материалы презентации проекта и сценарий строительства. Предполагается, что протяженность трехсекционной канатной дороги составит 3,4 км. Линия будет оборудована четырьмя станциями, скорость движения дороги составит около 6,5 м в секунду.

Кроме того, в дальнейшем планируется строительство ветки между Автозаводским районом города и поселком Новинки, сообщает «РБК-Нижний Новгород». Обе канатных дороги позволят разгрузить транспортные потоки на Молитовском и Мызинском мостах. Пока не определен объем инвестиций и схема финансирования проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях Инвестиционного форума в Сочи в феврале текущего года было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов по строительству двух веток канатной дороги правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и ООО «Национальные канатные дороги».

В настоящее время в городе функционирует канатная дорога, которая связала Нижний Новгород и Бор через Волгу. Общая сумма вложений в строительство канатной подвесной дороги составила около 950 млн. рублей. Половина этой суммы — за счет уставного капитала (65% — бюджет области, 35% — бюджет города), остальные средства — заемные.

Строительство трех новых канатных дорог планировалось еще в 2013 году как одно из мероприятий в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Делегация Нижегородской области представляла этот проект на выставке недвижимости MIPIM-2013. Соглашение о сотрудничестве с компанией РОМА было подписано в марте 2013 года. Самым масштабным из трех проектов эксперты назвали канатную дорогу «Автозавод — Щербинки». Вторая канатная дорога носила проектное название «Стадион» и должна была связать футбольный стадион в районе Мещерского озера и верхнюю часть города. Третья канатная дорога — станцию метро «Заречная» и проспект Гагарина в районе пересечения с улицей Терешковой.