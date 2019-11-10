Йошкар-Ола, , 14:02 — REGNUM В Марий Эл в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» планируется ликвидировать 10,5 тыс. кв метров аварийного жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Жилищные условия, благодаря программе, улучшат 724 человека.

На эти цели на первом этапе программы будет выделено 353,54 млн рублей, на втором — 330,05 млн рублей за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

До конца текущего года будут переселены 112 человек, уже заключены контракты на покупку 60 квартир в Медведевском и Звениговском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации программы 2013−2017 годов в республике новое жилье получили 1355 человек, всего было ликвидировано 20,58 тыс. кв метров аварийного и ветхого жилья.