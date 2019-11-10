Москва, , 10:35 — REGNUM Для участников конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы Россия — страна возможностей» — стартовал заключительный тест первого блока дистанционного этапа.

Это абсолютно новое испытание — тест на умственную работоспособность и стрессоустойчивость (ТУРС). Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Напомним, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

«Тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости стал доступен в личных кабинетах в 00:01 9 ноября по местному времени региона участника. Завершится он 10 ноября в 23.59. Конкурсантам на его прохождение дается одна попытка. Это будут короткие задания, на выполнение которых мы даем ограниченное количество времени. В целом тест займет 20 минут. Задача испытания — оценить способности участника к эффективной работе в условиях стресса и сжатых сроков», — отметил Алексей Комиссаров.

Все задания теста потребуют от участников мобилизации зрительного восприятия, внимания и памяти. При их прохождении вернуться к предыдущему вопросу будет уже нельзя. Время выполнения каждого раздела теста ограничено, как и время на ознакомление с инструкцией перед запуском задания.

По словам Алексея Комиссарова, тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости состоит из четырех частей. Два блока посвящены быстрому счету — за ограниченное время участникам необходимо верно сосчитать фигуры и предметы, а затем выбрать правильный вариант ответа. Другие два блока направлены на поиск ошибок (задания для самых внимательных): конкурсантам будут предложены отрывки из художественных и деловых текстов, в которых необходимо найти опечатки.

«У руководителей сложная работа, зачастую им нужно принимать решения оперативно и порой в условиях недостаточного количества информации. Стресс — серьёзное ограничение. Мы хотим посмотреть, насколько участники способны справляться с такими ситуациями. Ведь если руководитель не сохраняет максимальную концентрацию умственной работоспособности в течении всего своего рабочего времени, то тогда эффективность его как управленца падает. Хороший лидер должен управлять своей умственной работоспособностью на протяжении долгого времени», -рассказал председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Отчеты первого блока тестирования дистанционного этапа будут направлены конкурсантам 15−16 ноября. В них будут подробно описаны результаты теста интеллектуальных способностей, теста общих знаний и теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости. Участники получат расшифровку своих индивидуальных достижений. У каждого также будет возможность (благодаря общему рейтингу) сравнить свои средние баллы с баллами других конкурсантов. Кроме того, в отчетах будут содержаться рекомендации по развитию.

Второй этап дистанционного тестирования также будет состоять из трех частей. Первая — новый тест — оценка управленческой готовности (19−20 ноября). Вторая — тест управленческого потенциала (26−27 ноября). Третья часть — профессиональные, профильные тесты для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии» (2−8 декабря).

Отчеты второго блока тестирования будут направлены участникам 12−13 декабря.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.