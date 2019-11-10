Салехард, , 08:55 — REGNUM В Салехарде назрела острая необходимость в новом жилье. Данная проблема была вновь озвучена во время объезда города новым мэром столицы Ямала Алексеем Титовским 9 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Алексей Титовский стал внедрять в свою работу новый формат общения с жителями города — личный выезд на точки неблагополучия, на которые ему указали салехардцы в социальных сетях. В субботу, 9 ноября, мэр Салехарда совершил объезд по названным в сети адресам. Сперва посетил аварийные жилые дома по улице Восход, которые находятся в удручающем состоянии. По итогам встречи людям будут предлагаться квартиры в маневренном фонде.

Деревянные дома по улице Чубынина в течение ближайших двух лет будут снесены. Их тоже необходимо куда-то переселять.

Алексей Титовский по итогам встреч акцентировал внимание на необходимости строительства жилья в столице Ямала.

«Мы эту работу уже начали. Договоренности с застройщиками есть. Также у нас есть поддержка окружных властей и в первую очередь губернатора», — заявил мэр Салехарда.