Вашингтон, 10 ноября 2019, 07:31 — REGNUM Земельную реформу, открывающую рынок земли на Украине, поддержали во Всемирном банке. Об этом сообщили «Украинские новости».
По мнению финансовой организации, благодаря реформе, украинские фермеры смогут получить «надлежащую им прибыль за свой ценный актив».
Напомним, в сентябре украинское правительство одобрило закон о земельной реформе.
Следует отметить, что по данным социологического опроса, 73% граждан Украины категорически против снятия моратория на продажу земли.
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