Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Земельную реформу, открывающую рынок земли на Украине, поддержали во Всемирном банке. Об этом сообщили «Украинские новости».

Sale Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам», — сообщили во Всемирном банке.

По мнению финансовой организации, благодаря реформе, украинские фермеры смогут получить «надлежащую им прибыль за свой ценный актив».

Напомним, в сентябре украинское правительство одобрило закон о земельной реформе.

Следует отметить, что по данным социологического опроса, 73% граждан Украины категорически против снятия моратория на продажу земли.

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