Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп на запланированной встрече в Белом Доме обсудят ряд вопросов развития сотрудничества внутри НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Встреча лидеров США и НАТО пройдет 14 ноября.

Стороны планируют обсудить вопросы увеличения оборонных расходов стран НАТО, а также систему более справедливого распределения взносов в бюджет альянса.

Кроме этого планируется обсудить меры укрепления обороны НАТО, сдерживания внешних угроз, борьбу с терроризмом, а также киберугрозы.

Напомним, повышение взносов стран НАТО в бюджет организации являлось одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Он считает, что союзники США должны платить Вашингтону за безопасность.

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