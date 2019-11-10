Казань, , 00:16 — REGNUM Таксисты бизнес-класса в Казани, которые работают с агрегатором «Яндекс. Такси», вышли на митинг. По словам участников акции, сначала агрегатор ужесточил требования для участников рынка, а затем снизил непосредственно тариф для работающих в категории «бизнес-класс» — минимальная ставка снижена на 60 рублей.

Якобы ряд водителей после участия в протестной акции были заблокированы и лишились работы.

«Есть люди, которые купили дорогие автомобили для работы по тарифу «бизнес». Сейчас таксистов лишают всевозможных средств к существованию», — цитирует представителей сферы такси Kazanfirst.

При этом в компании «Яндекс. Такси» опровергли снижение тарифа и сообщили, что изменилась лишь его структура.

«Это было сделано по причине низкого часового заработка водителей, работающих по этому тарифу. Так как поездки по тарифу «бизнес» в Казани были дорогими и их заказывали редко: водители Бизнеса, по нашим данным, в среднем ждали заказа по 25−30 минут. Из-за простоя их часовой заработок был на треть ниже, чем у водителей «эконома», — пояснили в компании.

В то же время в профсоюзе таксистов Казани заявили, что присоединятся к всероссийской акции водителей против всех агрегаторов, сообщает «Татар-информ». Глава общественного движения «Форум» Михаил Амосов отметил, что акция состоится со 2 по 4 декабря. Таксисты недовольны тем, что агрегаторы повышают собственный процент в структуре тарифа, но доплаты водителям снижаются.

«Требования мы выдвигаем ко всем агрегаторам, нами было принято решение о бойкоте поочередно каждого из них», — заключил он.

Кроме Татарии, к акции таксистов присоединятся Москва и область, Ульяновск, Краснодар и Ростов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время рынок такси является частью общественного транспорта, пользоваться услугами такси жители городов стали гораздо чаще. Более половины граждан (51%) пересаживаются на такси с общественного транспорта, 11% — из личных автомобилей. 33% смешивают поездки на такси с другим видам общественного транспорта. Такие выводы сделали аналитики «Левада-центра» по итогам опроса. Пользуются услугами такси примерно две трети граждан РФ. 48% ездят на такси один или несколько раз в месяц, раз в неделю и чаще ездят 25%опрошенных. В опросе приняли участие 1729 граждан РФ.