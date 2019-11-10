Исламабад, , 13:16 — REGNUM 9 ноября специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телерадиовещания Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности официального представителя правительства, заявила, что Исламабад выделил 6 миллиардов рупий (3 миллиарда рублей) Корпорации магазинов товаров первой необходимости, чтобы снизить цены на самые ходовые продукты.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства отметила, что премьер-министр Имран Хан принял это решение в ходе совещания кабинета. Главная цель субсидии, выделенной Корпорации — обуздание инфляции, роста цен на товары, необходимые большинству пакистанцев. Как отметила Фирдоус Ашик Аван, в специальных магазинах со льготными ценами подешевеют мука, сахар и рис.

Напомним, что высокая инфляция в Пакистане (11−12%) ведет к снижению уровня жизни населения и росту недовольства масс. Ранее правительство приняло ряд решений по борьбе со спекуляций и контрабандой сельскохозяйственных товаров за границу.