Хартум, , 13:10 — REGNUM Правительство Судана объявило о принятии трёхэтапного плана по возрождению экономики и разрешению проблем в этой сфере.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, об этом заявил министр финансов Судана Ибрагим Эльбадави, выступая на заседании

Форума международных партнеров Судана (SIPF), проходившего в городе Хартуме.

По словам Эльбадави план правительства нацелен на стабилизацию экономической ситуации, реструктуризацию бюджета, восстановление мира в стране, создание рабочих мест для молодежи и реинтеграцию Судана в мировую финансовую систему.

Эльбадави также отметил усилия правительства по исключению Судана из списка стран США, финансирующих терроризм.

Выступая на Форуме, координатор-резидент ООН по гуманитарным вопросам в Судане Гви-Йоп Сон подчеркнул, что международное сообщество обязывается оказывать поддержку Судану в достижении целей.