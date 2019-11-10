Мехико, , 13:12 — REGNUM Руководитель администрации президента Мексики Альфонсо Ромо заверил, что недавние случаи насилия, среди них убийство членов американской мормонской общины ЛеБарон, не вызывают тревогу у инвесторов. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Ромо обосновал спокойствие инвесторов тем, что они рассматривают данные инциденты как происшествия исключительно локального характера.

По словам главы администрации президента, на встрече с американскими предпринимателями и сотрудниками посольства США в Мексике тема безопасности не была центральной.