Амстердам, , 19:54 — REGNUM Голландская газета Trouw пишет, что энергетическая политика страны может привести к росту т.н. энергетической бедности. Политика энергетического поворота переход на использование возобновляемых источников энергии, а также большее внимание энергосбережению.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящий момент около 650.000 домашних хозяйств в стране не в состоянии оплатить ежемесячные счета за энергию, или оплачивают их с большим трудом. Стремление Голландии к полному отказу от газа в качестве источника энергии может привести к резкому увеличению количества таких хозяйств. По мнению экспертов, число их к 2030 г. может составить 1,5 миллиона.

Речь идёт о семьях, которые тратят на оплату счетов за энергию как минимум десять процентов своих доходов, и доход которых нередко составляет не более 14.000 евро в год. В таких семьях не только не оплачивают счета за энергию, но и экономят на газе и электричестве.

Рост энергетической бедности, по мнению экспертов, несомненно вызван именно политикой энергетического поворота. Правительство намерено резко повысить налог на газ, с целью стимулировать переход на альтернативные источники энергии. Кроме того, цена на газ в любом случае повыситься, поскольку отказ от разработки собственного газа означает рост его импорта. Рост цены на газ заставит всё большее число домовладельцев принимать меры по утеплению своих квартир, однако специалисты считают, что такие меры не сдержат рост общих расходов на энергию. Предположительно рост этих расходов в ближайшие десять лет может составить 17%. Это означает, что в среднем голландские семьи через десять лет будут тратить 258 евро в год больше на энергию, чем сейчас.

Правда, правительство осознаёт, что его энергетическая политика может вызвать проблемы, и принимает меру по их смягчению. Однако эксперты полагают, что цены на энергию всё равно сильно вырастят. По сравнению с газом любые альтернативы ему гораздо дороже.