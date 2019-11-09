Москва, , 17:06 — REGNUM Темпы роста медицинского и фармацевтического экспорта Москвы с января по август 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2%, что составило $211,9 млн. Об этом 9 ноября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, медицинский и фармацевтический экспорт Москвы составляет важную часть экономики столицы и демонстрирует, что существует спрос на продукцию московских компаний за рубежом.

«Темп роста экспорта в Германию еще выше — 113 процентов», — отметил Фурсин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпромторга, в России к 2030 году выпуск медицинских изделий вырастет в 3,5 раза, объёмы экспортных поставок возрастут в 10 раз. Кроме того, планируется регистрировать не менее 100 новых медицинских изделий российского производства ежегодно начиная с 2019 года.

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