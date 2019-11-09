Москва, , 16:50 — REGNUM Московские компании представят свою продукцию на международной выставке медицинского оборудования, технологий, техники и расходных материалов Medica 2019, которая пройдет в Дюссельдорфе с 18 по 21 ноября. Об этом 9 ноября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

На выставке будут представлены 24 компании, которые презентуют под единым брендом «Сделано в Москве» свыше 60 медицинских и фармацевтических разработок и технологий, среди которых будут продемонстрированы хирургический лазер, антропоморфный робот-симулятор инсульта, нейрокомплексы по управлению экзоскелетом, мобильные установки для обеззараживания помещений и многие другие.

Кроме этого, отдельное направление работы московского стенда будет посвящено медицинскому туризму.

Напомним, всемирная ярмарка медицинского оборудования и медицинских изделий Medica является площадкой, на которой компании презентуют новейшие достижения в области медицины и фармации. Планируется, что в этом году на форуме будет представлено свыше 5 тыс. экспонентов.

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