Саранск, , 15:35 — REGNUM По итогам октября в Мордовии потребительские цены на все товары и услуги не изменились относительно данных за сентябрь. В частности, показатель инфляции в 0% отмечен в категории продовольственных товаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

При этом рост цен на алкогольные напитки в течение месяца составил 0,1%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,2%. В их число входит бензин автомобильный, где средняя стоимость выросла в течение месяца на 0,2%, а также медикаменты — рост составил 0,5% в течение месяца.

В то же время наблюдается снижение стоимости услуг на 0,3%.

С начала года показатель роста цен в республике составил 1,4%, причем уровень продовольственной дефляции — 0,1%. Непродовольственные товары и услуги подорожали по сравнению с январским показателем на 2,6% и 2,7% соответственно. Стоимость автомобильного бензина выросла на 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам октября средний показатель инфляции в России составил 0,1%. За период с начала 2019 года показатель составил 2,4%.