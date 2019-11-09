Киев, , 13:27 — REGNUM Обещанный ранее нынешними властями Украины рост ВВП на 40% за 5 лет — это «абсолютно реальный результат», — заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Свое заявление глава правительства сделал в ходе экономического форума сегодня, 9 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук отметил, что для достижения цели Украине нужно хорошо поработать и сделать «домашнее задание». У нас «фантастическая по потенциалу» страна, подчеркнул премьер.

«Здесь можно получить гораздо больше иностранному инвестору, чем в их юрисдикциях. Инвестировать сюда интересно, вопрос лишь в том, что здесь очень высокие риски… Наша с вами задача доказать, что нам можно верить, мы просто должны начать выполнять контракты — как страна и как общество», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что в плане экономических реформ не боится идти не непопулярные у общества меры, поскольку «когда боишься, то проиграл уже на старте».

«Наше правительство не боится и готово принимать решения — отменять барьеры и ограничения. Ограничения на право распоряжаться своей землей, на движение капиталов, жесткие ограничения для регулирования рынка труда. Всему этому точно нет места в будущем», — заявил Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что заявил о планах обеспечить рост ВВП Украины на 40% в течение последующих пяти лет 2 сентября, сразу после назначения на пост. С тех пор правительство периодически повторяет этот лозунг. По прогнозам Гончарука, такой рост приведет к появлению 1 млн новых рабочих мест.

Западные партнеры Киева не столь оптимистичны — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидания роста экономики Украины в 2019 г. на 3,3%, в 2020 г. — на 3,5%.