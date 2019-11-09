Киев, , 12:49 — REGNUM Энергетическая компания «Центрэнерго» у правительства Украины находится в главном приоритете на приватизацию.

Об этом заявил на экономическом форуме в Киеве сегодня, 9 ноября, премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук выразил желание, чтобы в итоге «Центрэнерго» была приватизирована «внешним, настоящим, иностранным игроком». Он отметил, что до нынешнего момента данное предприятие очень долго воровали и уничтожали.

«Правительство Украины сделает все для того, чтобы сюда зашел сильный игрок… Подготовить «Центрэнерго» к приватизации должен Фонд государственного имущества, в котором сейчас менеджер, независимый ни от одного олигарха», — заявил глава украинского правительства.

ИА REGNUM напоминает, что 16 октября стало известно, что Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов «Центрэнерго» на постановление Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве данного акционерного общества. таким образом, суд разблокировал приватизацию актива.

«Центрэнерго» — это одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. В состав компании входят три тепловых электростанции — Углегорская (Донбасс), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область). Суммарная проектная мощность станций составляет 7695 мВт, что равняется около 15% от общей мощности электростанций Украины.