Киев, 9 ноября 2019, 11:53 — REGNUM Иностранцы получат право скупать украинские земли через четыре года. Об этом 8 ноября в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.
Глава офиса президента подчеркнул, что преимущественное право покупки украинской земли первые четыре года будут иметь граждане Украины.
Отметим, что бывший депутат Рады Олег Царев в интервью изданию «Украина.ру», опубликованном 8 ноября, прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского об открытии рынка земли. В частности, политик отметил, что на Украину пойдут деньги при продаже земли. Уровень жизни временно поднимется. Но миллиарды на продаже земли заработают Зеленский, Коломойский и многие находящиеся в данный момент у власти. Царев напомнил как заработали чиновники и олигархи на приватизации после развала СССР.
ИА REGNUM напоминает, согласно социологическим опросам, 81% граждан Украины против продажи земли иностранцам.
«Это продажа государственности»: 73% украинцев против открытия рынка земли