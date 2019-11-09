Киев, , 11:53 — REGNUM Иностранцы получат право скупать украинские земли через четыре года. Об этом 8 ноября в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.

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Глава офиса президента подчеркнул, что преимущественное право покупки украинской земли первые четыре года будут иметь граждане Украины.

«Там прерогатива в определенный период, который имеют для выкупа земли — именно украинцы. Именно украинские граждане, которые хотят развивать сельскохозяйственное производство. Иностранцы будут участвовать через четыре года, четыре с чем-то», — отметил Богдан.

Отметим, что бывший депутат Рады Олег Царев в интервью изданию «Украина.ру», опубликованном 8 ноября, прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского об открытии рынка земли. В частности, политик отметил, что на Украину пойдут деньги при продаже земли. Уровень жизни временно поднимется. Но миллиарды на продаже земли заработают Зеленский, Коломойский и многие находящиеся в данный момент у власти. Царев напомнил как заработали чиновники и олигархи на приватизации после развала СССР.

«Нечто похожее будет и сейчас. Но если это произойдёт, Украину скупят иностранцы. И мы Украину потеряем. Украину потеряют украинцы. И Украину потеряет Россия. Надежды на возможное объединение разделённых народов можно будет похоронить», — подытожил политик.

ИА REGNUM напоминает, согласно социологическим опросам, 81% граждан Украины против продажи земли иностранцам.

«Это продажа государственности»: 73% украинцев против открытия рынка земли