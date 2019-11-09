Киев, , 11:04 — REGNUM До конца нынешнего года ставка по внешним кредитам для Украины может сократиться до 5% годовых, а в ближайшей перспективе — до 2−3%.

Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан вечером 8 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

Богдан отметил, что в январе этого года Украина получала внешние заимствования под 9,5%, летом — под 6,5%.

«Внешние заимствования под 2−3% не будут сильно давить — ни на госбюджет, ни на экономику, ни на правительство. Тогда за эти одолженные деньги мы будем строить экономику, дороги, школы, заводы, а эти заводы, дороги и школы принесут дополнительные доходы в госбюджет», — пояснил Богдан план нынешний власти.

Пока же, подчеркнул чиновник, Украина тратит до 40% от госбюджета на обслуживание по внешним кредитам, но рост доверия к стране среди международных финансовых партнеров будет способствовать привлечению иностранных средств под меньший процент.

ИА REGNUM напоминает, что 7 ноября в МВФ заявили, что продолжают переговоры с Украиной о новой программе сотрудничества. В ряде вопросов стороны достигли понимания, но Украине нужен прогресс в некоторых структурных реформах — улучшить управление, бороться с коррупцией, снизить роль государства и олигархов, подчеркнул глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в ходе брифинга.

В ходе представления госбюджета Украины-2020 премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что расходы на следующий год составят около 1,2 трлн гривен, и основная статья — обслуживание госдолга.