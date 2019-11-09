Юрга, Кемеровская область, , 08:21 — REGNUM Долги по заработной плате работникам Юргинского машиностроительного завода погашены в полном объеме, 9 ноября сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Для этого была перечислена денежная сумма в размере 95,2 миллиона рублей.

Напомним, проблемы своевременной выплаты заработной платы и создания нормальных условий труда на Юргинском машиностроительном заводе озвучивались сотрудниками предприятия в начале октября в ходе визита губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

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