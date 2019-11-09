Лондон, , 02:52 — REGNUM Прогноз по суверенному рейтингу Великобритании снизило со стабильного до негативного международное рейтинговое агентство Moody's. Об этом 8 ноября сообщается на сайте агентства.

При этом Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «Аа2». Причиной пересмотра называется «ослабление британских институтов» ввиду нерешенных политических проблем.

Вторым фактором ухудшения прогноза явилось возможное снижение экономической и финансовой устойчивости государства в будущем. Великобритания, по данным Moody's, уже имеет высокую долговую нагрузку, а также слабый рост производительности.

Напомним, в сентябре 2017 года Moody's понизило суверенный рейтинг Великобритании с «Аа1» до «Аа2» из-за опасности выхода государства из ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Половина британцев ждет скорого распада Великобритании — Ipsos Mori