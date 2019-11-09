Варшава, , 00:05 — REGNUM 8 ноября Министерство энергетики передало на повторное обсуждение измененный проект энергетической политики Польши до 2040 года. Стоимость трансформации самого электроэнергетического сектора Польши оценено в 140 млрд. евро. Эти преобразования должны привести к сокращению выбросов углекислого газа на 45 процентов.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский сообщил новостному агентству PAP: «Проект энергетической политики Польши до 2040 года, — это стратегия, обеспечивающая энергетическую безопасность Польши в будущем. Благодаря ней нам удастся снизить уровень выбросов углекислого газа на 45 процентов по отношению к 1990 году»

Он также отметил, что новая версия проекта учитывает многие сделанные в отношении него замечания, а его приоритетом является сохранение эволюционного характера трансформации польской энергетики, чтобы она проходила безопасным образом для людей и экономики»