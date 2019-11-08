Львов, Украина, 8 ноября 2019, 23:41 — REGNUM Компания IKEA не будет открывать завод по обработке древесины во Львовской области, заявил руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной администрации Роман Матис, сообщил местный телеканал Tvoemisto.tv.
Чиновник отметил, что состояние деревообрабатывающей промышленности Львовской области не позволяет украинским компаниям сотрудничать с иностранным партнёром.
Напомним, переговоры об открытии деревообрабатывающего завода IKEA во Львовской области шли с 2017 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве ожидается открытие первого магазина IKEA. При этом шведская компания увеличила с 2020 года объёмы закупок мебели у белорусских производителей.
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