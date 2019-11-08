Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Американская авиакомпания Southwest Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX на своих рейсах ещё на один месяц, 8 октября передает агентство Reuters.

Boeing 737 MAX nickyharrdinguk

Согласно обновленному расписанию рейсов авиакомпании, полеты Boeing 737 MAX отсутствуют до 6 марта 2020 года.

Полеты Boeing 737 MAX были запрещены большинством стран и авиакомпаний мира после катастроф в Индонезии и Эфиопии, причиной которых стала ошибка программного обеспечения лайнера.

Читайте также: United Airlines продлила запрет полетов для Boeing 737 Max