Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:41 — REGNUM На протяжении трёх дней в Танзании будет проходить 13-ая конференция Африканского союза производителей орехов кешью (ACA).

Данная конференция проходит в городе Дар-эс-Саламе параллельно с выставкой товаров и технологий для производства и обработки продуктов. В ней приняли участие различные заинтересованные лица в цепочке создания стоимости.

На открытии конференции председатель Союза Флорентино Нангуе сообщил, что основной повесткой дня заседания стало подробное обсуждение изменений, происходящих на мировом рынке кешью.

«Мы обсудим текущие политические изменения в данном секторе, рассмотрим Танзанию в качестве примера, а также разберём способы получения выгоды правительствами стран без нанесения ущерба сельскому хозяйству», — добавил Нангуе.

Он подчеркнул свою уверенность в нахождении способов разрешить имеющиеся проблемы.

По словам заместителя председателя Союза Анджелины Нгалулы, это уникальная возможность для Танзании собрать вместе все заинтересованные стороны в области торговли кешью для обмена опытом по развитию этой сельскохозяйственной культуры и привлечению к участию местных фермеров.

Также она привела статистику, согласно которой в Африке имеется более 600 000 га пахотных земель, однако, как утверждается, лишь инвестиции в данную сферу привлекут молодежь и побудят их использовать эти земли с умом.