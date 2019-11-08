Челябинск, , 22:35 — REGNUM В Челябинской области налогоплательщики пополняют консолидированный бюджет России активнее, чем в 2018 году. Об этом на встрече с губернатором Алексеем Текслером заявил глава областного УФНС Михаил Бирюк.

В январе-сентябре южноуральские налогоплательщики перечислили в бюджет 178,9 млрд рублей налогов и сборов. Это больше, чем за аналогичный период 2018 года на 3,8 млрд рублей или на 2,1%.

В бюджет Челябинской области поступило 112,7 млрд рублей. Это больше, чем в 2018 году, на 61,7 млн. А в федеральный бюджет южноуральцы перевели 66,2 млрд. В сравнении с январём-сентябрём 2018 года рост составил 3,7 млрд рублей или 5,9%.