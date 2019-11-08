Псков, , 22:14 — REGNUM Депутат Псковского областного собрания, руководитель новосокольнического хозяйства «Красное знамя» Андрей Козлов поделился своим личным опытом борьбы с борщевиком Сосновского. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутат заявил, что в этом вопросе «сколько учёных, столько и мнений».

«Победить борщевик на полях нашего хозяйства нам удалось только механической обработкой земель и регулярным скашиванием», — рассказал Андрей Козлов.

Главным вопросом в Псковской области, по его мнению, является отсутствие «нормальной подрядной организации».

«Вопрос, кто будет выполнять эти работы на территории области. Сельхозтоваропроизводители могли бы заниматься этим, но в сроки, когда нужно бороться с борщевиком, у аграриев либо посевная, либо кормозаготовка, либо уборочная. У волостей нет техники и средств. Есть организации, которые могли бы опрыскивать борщевик химикатами, но это не приносит должного эффекта», — прокомментировал депутат.

По данным администрации Псковской области, в регионе борщевиком заросло более 20 тыс. гектаров земли, и только 1,5% из них были обработаны. Из 5 млн рублей, предусмотренных в областном бюджете на борьбу с борщевиком, муниципалитеты потратили чуть более 1 млн рублей. Одна из причин низкого освоения средств — предусмотренный региональной программой процент софинансирования (половину средств выделяет область, половину местный бюджет) для муниципалитетов слишком высокий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года псковские депутаты поддержали инициативу депутатов Татарии, предложивших разработать и принять государственную программу борьбе с борщевиком Сосновского. В 2018 году Псковское областное собрание депутатов намеревалось принять областной закон по борьбе с борщевиком, но дальше обсуждений дело не пошло.

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