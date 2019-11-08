Пекин, , 22:03 — REGNUM Заинтересованность в сотрудничестве с Китаем проявляет один из крупнейших гигантов мировой IT-индустрии — компания Samsung, принимающая активное участие во втором Китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае, сообщает 8 ноября Синьхуа.

Комментируя участие компании, президент Samsung в КНР Хван Дык Кю указал на значение Китая как одного из важнейших стратегических рынков, особенно в эпоху 5G, и отметил, что китайскую прописку имеют более 4,1 тыс. поставщиков. В течение 27 лет работы на китайском рынке Samsung инвестировала здесь почти 35 млрд долларов. Эти средства были направлены в развитие 157 коммерческих предприятий и учреждений в электронике, финансах, здравоохранении и секторе услуг, а также в 26 заводов и семь центров НИОКР.