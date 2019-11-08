Москва, , 21:40 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв предложил делать более индивидуальными полисы автострахования, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Аккуратные водители должны платить меньше, неаккуратные водители — больше», — считает Журавлёв.

Он полагает, что аккуратные водители не должны оплачивать «хамство на дорогах». Сенатор предлагает дать больше свободы страховщикам в части установления страховых премий, исходя из разных факторов, которые характеризуют конкретных водителей.

В Совфеде прошли парламентские слушания по законопроекту о либерализации ОСАГО.

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