Москва, , 21:24 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице в России на 2020 год. Документ опубликован 8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, минимальный размер пособия для граждан, признанных в установленном порядке безработными, в следующем году составит 1500 рублей, а максимальный — 8000 рублей.

При этом максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11 280 рублей.

Напомним, по данным Минтруда, на начало ноября в органах службы занятости населения в качестве безработных были официально зарегистрированы около 645 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей