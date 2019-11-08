Скопье, , 21:24 — REGNUM 8 ноября прошла встреча представителей министерства образования Северной Македонии и профсоюза работников образования, науки и культуры.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи было достигнуто соглашение о повышении заработной платы работников сферы образования на 10% с 1 января 2020 года.

По словам министра образования Арбера Адеми, это историческое повышение призвано вернуть уважение к профессии преподавателя.

В связи с достижением данного соглашения руководство профсоюза приняло решение об отмене забастовки, назначенной на 11 ноября.

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