Париж, , 21:13 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках официального визита во Париж провёл встречу с деловыми кругами Франции, по итогам которой было подписано несколько соглашений.

Так таджикистанская авиакомпания «Сомон Эйр» подписала соглашение с представителями Airbus, согласно которому в Душанбе будет доставлено пять вертолётов (на сегодня в распоряжении компании есть только один вертолет). Представители «ТАЛКО», Fives и немецкой компании Riedhammer подписали трехстороннее соглашение о поставках оборудования таджикистанскому алюминиевому заводу («ТАЛКО») для производства анодов.

При этом «ТАЛКО» и французская компания Fives, которая 45 лет назад построила на алюминиевом заводе Таджикистана предприятие по производству анодов, в рамках встречи подписали финансовое соглашение на сумму 200 млн евро.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения: таджикской фармацевтической компанией «Сифат Фарма» с французской «Лаборатори ИННОТЕК интернационал». И таджикистанская компания «Амид» подписала соглашение о строительстве в Б. Гафуровском районе Согдийской области страны торгового центра с французской компанией Schiever.

Стороны отметили, что в Таджикистане необходимо создать Французское агентство развития.