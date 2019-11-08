Москва, , 21:08 — REGNUM Все претенденты на покупку бывших зданий Минэкономразвития в Москве допущены к торгам, сообщается в протоколе торгов.

Уточняется, что в торгах будут участвовать ООО «МежРегионРазвитие», ОАО «17-й Таксомоторный парк», ООО «Автотор Холдинг», ООО «Первый», ООО «А-Инвестмент Групп», ООО «Взлёт».

Напомним, здания на Триумфальной площади в Москве занимают площадь 29,5 тыс. кв.м. Торги будут проходить 11 ноября в «Дом.РФ».

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