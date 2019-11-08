Занзибар, Танзания, , 20:45 — REGNUM Занзибар планирует увеличить производство орехов кешью в соответствии с поставленной целью производить более одного миллиона тонн орехов с 2023 — 2024 года. В связи с этим революционное правительство Занзибара (является частью Объединенной Республики Танзании) обратилось к заинтересованным сторонам Африканского союза производителей орехов кешью (ACA) оказать помощь в увеличении производства данного продукта.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, в настоящее время на Занзибаре кешью производится в небольших масштабах, в связи с чем не могут привлечь внимание инвесторов для развития торговли. Тем не менее на островах внедряются стратегии, обеспечивающие получение выгоды населением Занзибара от производства данного сельскохозяйственного продукта.

О данной цели было заявлено на 13-й конференции Африканского союза производителей орехов кешью, которая проходит в городе Дар-эс-саламе. О данной цели заявил глава комиссии правительства по вопросам законной торговой конкуренции Мохаммед Джафар.

«Мы намерены произвести перемены в сельском хозяйстве», — подчеркнул он.

Властями была разработана стратегия, в соответствии с которой будет учрежден завод по очистке и переработке орехов кешью с целью увеличить роль данного продукта в экономике Занзибара.

По мере роста производства орехов кешью Занзибар начнёт осуществлять их экспорт за рубеж.