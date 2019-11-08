Киев, , 20:08 — REGNUM На Украине существует 20 частных и государственных предприятий, имеющих право на самостоятельный экспорт оружия, военной техники и техники двойного назначения, заявил 8 ноября заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту концерна «Укроборонпром» Михаил Морозов, сообщило издание Liga.net.

«Спецэкспортёры до определенного времени действительно были полными монополистами в продаже оружия, боеприпасов, военной техники и техники двойного назначения. Сегодня эта монополия разрушена. 20 предприятий — 12 частных, 8 в составе ГП «Укроборонпром» — имеют право самостоятельного экспорта своей собственной продукции», — рассказал он.

Чиновник уверен, что количество украинских предприятий-экспортёров оружия будет увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» рассказали, что на неподконтрольной Украине территории осталось 21 предприятие, ранее входившее в концерн.

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