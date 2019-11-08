Копенгаген, , 19:49 — REGNUM Компания «Лексус» возвращается на датский рынок после семи лет отсутствия. С лета 2013 года в Дании нельзя было найти машину этой марки. Однако весной 2020 года компания возобновит продажу своих автомобилей на территории Дании.

Представитель «Лексус» в Дании Джон Б. Хансен в связи с этим заявил: «Мы посчитали, что после нескольких лет паузы имеет смысл вновь выйти на датский рынок». В 2013 году компания приостановила продажу автомобилей в Дании из-за того, что в то время существовала сильная конкуренция, и свобода действий была ограничена. Об этом пишет датская газета Finans (Финансы).

Однако в настоящее время, по мнению аналитиков компании, есть растущий спрос на автомобили класса люкс, и это дает возможность «Лексусу» вернуться в Данию.