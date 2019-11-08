Владимир, , 19:24 — REGNUM Владимирскую область числе других регионов-аутсайдеров не допустят к новому конкурсному отбору проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, пока не будет реализован прошлый получивший грант проект. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко на заседании проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда» 8 ноября.

В 2018 году владимирские города Суздаль и Гороховец стали одними из победителей конкурса малых городов и исторических поселений. В Суздале в рамках проекта должны благоустроить территорию, прилегающую к Торговым рядам. На создание «суздальского Зарядья» город получил 50 миллионов рублей.

Разработка документации, экспертиза и строительно-монтажные работы должны были завершиться до конца 2019 года, но в сентябре документы ещё не были готовы, и проект оказался под угрозой срыва. Власти объяснили это тем, что на конкурс представили проект, стоимость которого в три раза превышала призовой фонд.

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