Сеул, , 19:43 — REGNUM Южнокорейская компания Hyosung получила крупный контракт на производство 8 тысяч банкоматов. Заказчиком выступила компания из Мексики, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Стоимость контракта составляет 174 миллиона долларов, а срок поставки — до конца 2020 года. Благодаря этому заказу, Hyosung увеличит долю на мексиканском рынке с 2% до 15%. Кроме того, поставка банкоматов позволит улучшить жизнь 20 миллионов мексиканцев, которые получают государственные пособия, но зачастую не имеют возможности обналичить полученные средства из-за неразвитой банковской инфраструктуры.

В компании отметили, что планируют расширить сотрудничество с Мексикой; президент Hyosung Чхо Хён Чжун уже обсудил перспективные проекты с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопезом Обрадором.