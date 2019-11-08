Москва, , 19:04 — REGNUM Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.

Соответствующее обращение нефтяники направили в правительство — министру энергетики Александру Новаку и вице-премьеру Дмитрию Козаку, а также главе ФАС Игорю Артемьеву.

По мнению нефтяников, такие меры поставят компании в неравное положение, что является нарушением закона о защите конкуренции. Так, налог подорвёт деятельность и работу средних и малых компаний.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предложил ввести налог на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа.

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