Аддис-Абеба, , 19:37 — REGNUM По словам властей, правительство Эфиопии создает глобально конкурентоспособную структуру инвестиций в горнодобывающую промышленность. В настоящее время они работают над разработкой минеральной и национальной нефтяной политики, включая формализацию кустарной добычи, а также общую нормативно-правовую базу (обзор горных работ, декларации и правила). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Горнодобывающий сектор является ключевым элементом плана роста и трансформации Эфиопии, целью которого является превращение Эфиопии в страну со средним уровнем дохода к 2025 году путем перехода от аграрной экономики к промышленной.

Хотя коммерческая добыча ресурсов все еще находится в зачаточном состоянии: более 50 компаний ведут активную геологоразведку, а 58 компаний находятся на стадии разработки или добычи, рост инвестиций в этот сектор все же ожидается. Эфиопия обладает огромным потенциалом в разнообразных минеральных ресурсах, в обширной и в значительной степени недостаточно изученной стране. Независимые эксперты считают, что Западная Эфиопия потенциально обладает крупнейшими месторождениями золота в Африке. Также Эфиопия готова стать крупным производителем драгоценных камней. В 2017 году Эфиопия экспортировала 2290 кг изумрудов, и их качество не уступает мировому стандарту тех, что добываются в Колумбии.

Эфиопия может бросить вызов австралийскому опалу, который уже более столетия доминирует на мировом рынке. В период с 2000 по 2014 год экспорт опалов из Эфиопии увеличился на 136,6%.

По данным властей Эфиопии, страна идеально подходит для удовлетворения мирового спроса на аккумуляторные минералы благодаря запасам графита, оцениваемым в 460 000 тонн на месторождении Мойяле, расположенном на границе с Кенией. Есть также несколько длинных поясов графитовых сланцев в регионе Адола. Литий — важный элемент для производства аккумуляторных батарей — был также обнаружен в солевых рассолах морских слоев Южной Эфиопии и в Афарском разломе.