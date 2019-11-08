Москва, 8 ноября 2019, 18:44 — REGNUM О планах развивать франшизу под маркой «Первым делом» заявил главный исполнительный директор группы компаний «Дикси» Игорь Плетнёв в Facebook.
По его словам, небольшие магазины смогут со следующего месяца получать мобильное приложение для заказа товаров этой марки «в регионах присутствия» «Дикси».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября произошло слияние «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого» в одну компанию.
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