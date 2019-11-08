Аддис-Абеба, , 18:51 — REGNUM Посол Шри-Ланки в Эфиопии Сумит Дассанаяке сообщил, что Шри-Ланка участвует в промышленном производстве швейной продукции в эфиопском индустриальном парке Хавасса. Он отметил, что Шри-Ланка стремится выстроить прочные отношения со многими странами, и Эфиопия выходит на передний план. В настоящее время в Эфиопии работают более 800 ланкийцев. Компании Issabella и Hydramani Sri Lankan открыли свои предприятия в индустриальном парке Хавасса именно в текстильной отрасли. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

В настоящее время текстильные компании Шри-Ланки создали рабочие места для 4000 эфиопов. «Теплые отношения Шри-Ланки и Эфиопии теперь ещё больше продвинулись в политическом и экономическом сотрудничестве», — заявил Дассанаяке журналистам.

По его словам, Шри-Ланка имеет обширный опыт работы в текстильной, агроперерабатывающей, чайной и туристической отраслях. В связи с этим он запланировал организовать поездку эфиопских делегатов в Шри-Ланку, чтобы они могли перенять опыт из этих секторов и перенести его в свою страну, поскольку у Эфиопии есть огромный неиспользованный потенциал.

Посол призвал африканцев посетить Шри-Ланку и насладиться ею и, в свою очередь, сообщил, что был рад исследовать благоприятные условия, которые Эфиопия предоставила инвесторам.