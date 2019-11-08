Киров, , 18:35 — REGNUM В Кировской области после вмешательства прокуратуры «Моломский лесохимический завод» погасил задолженность по заработной плате перед 256 работниками. Размер задолженности превысил 9 млн рублей, сообщает прокуратура Кировской области.

Проверка проводилась после поступления соответствующей информации от контролирующих органов. В ведомстве отмечают, что в ходе проверки лесохимического завода выявлен факт нарушения сроков выплаты заработной платы 256 работника за август и сентябрь 2019 года. Долги превышали 9,2 млн рублей, отмечается в сообщении.

Генеральному директору завода внесено представление, в суд направлены иски о взыскании долгов по зарплате. В настоящее время задолженность перед работниками погашена.

Отметим, что ранее в Малмыже после вмешательства прокуратуры предприниматель погасил задолженность по заработной плате перед девятью работниками пекарни. Долг по зарплате составлял 230 тыс. рублей. Проверка проводилась после обращения в надзорное ведомство работников пекарни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информация о долгах поступила от контролирующих органов в отношении колхоза имени Свердлова в Фалёнском районе. В ходе прокурорской проверки установлено нарушение сроков выплаты заработной платы за июнь 2019 года 90 работникам предприятия на сумму более 1,2 млн рублей. Ведомством также выявлены факты несвоевременного расчёта по заработной плате и выплаты средств при ежегодном уходе в отпуск.

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