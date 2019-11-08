Елец, Липецкая область, , 18:31 — REGNUM В Липецкой области представитель ООО «Елецспецстрой» передал взятку в размере трёх миллионов рублей коммерческому директору АО «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Липецк». Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной прокуратуры, факт передачи взятки зафиксировало оперативное подразделение УФСБ России по Липецкой области.

Взятка предназначалась за подписание актов выполненных работ на строительстве ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе. Подрядчик хотел, чтобы руководство ОЭЗ не проводило проверки и лабораторные исследования и сократило сроки оплаты.

В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении. ООО «Елецспецстрой» оштрафовали на 10 миллионов рублей. Также расследуется уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.