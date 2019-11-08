Аддис-Абеба, , 18:27 — REGNUM Президент Джибути Исмаил Омар Геллех и министр транспорта Эфиопии Дагмауит Могес совместно открыли автомобильную дорогу, соединяющую эфиопский приграничный город Балхо и джибутийский порт Таджура. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Президент Джибути отметил, что новая дорога будет способствовать ускорению поставок калийных удобрений и других эфиопских товаров через порт Таджура, который, как ожидается, скоро начнет функционировать в полном объеме. В 2019 году Джибути открывает новый порт в Таджуре в северо-центральной части Джибути, который оснащен самым современным оборудованием, включая систему обработки калия с производительностью 2000 тонн в час. Порт развивается попутно с реализацией других крупных инфраструктурных работ в регионе, в том числе вместе со строительством автомагистрали Северный Таджура-Балхо и улучшением железнодорожной системы Джибути за счет новой железной дороги с северным коридором.

Министр транспорта Эфиопии сообщила, что новая магистраль, соединяющая портовый город Таджура с северо-восточными районами Эфиопии, окажет значительное положительное влияние на социальную и экономическую жизнь местных жителей. Порт Таджура, расположенный на севере Джибути, является ближайшим выходом к регионам Эфиопии Афар и Тыграй, где ряд компаний разрабатывают калийные рудники.