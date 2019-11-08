Москва, , 18:15 — REGNUM В проекте бюджета Москвы на 2020 год внесены поправки, которые призваны увеличить размер муниципальных бюджетов столицы. Соответствующую инициативу подготовила фракция «Справедливой России» в законодательном собрании города.

Так, норматив обеспечения расходных обязательств «по иным полномочиям» для решения вопросов местного значения в расчете на одного жителя муниципального округа предложено поднять с действующих 37 рублей до 62,5 рублей. Для реализации этих целей предложено увеличить размер дефицита бюджета столицы.

«Норматив 37 рублей не меняется длительное время, в то время как потребности в расходах на уровне ВМО (внутригородского муниципального округа, — прим.) кратно возросли. Новое значение норматива установлено исходя из инфляции с момента установления норматива в 2011 году», — отмечено в обосновании к поправке.

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